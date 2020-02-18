خبير: «مصر الجديدة للإسكان» نموذج أمثل في تعاون القطاع الخاص

قال الخبير العقاري، عمرو الباهي، إن شركات التطوير العقاري في قطاع الأعمال العام بدأت تتجه نحو الطريق السليم في التوسّع بمشروعاتها عبر القطاع الخاص.أضاف الباهي لـ«الدستور»، أن القطاع العقاري الحكومي يحتاج الي تطوير مؤشات العمل به عبر التعاون مع خبرات لديها القدرة على الاستفادة من الأصول المملوكة لهذه الشركات.أشار إلى أن قطاع الأعمال العام بدأ في تطبيق نموذج الشراكة الأمثل، خاصة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.