مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن كورونا في دمياط

واصل حزب مستقبل وطن فى محافظة دمياط، تنظيم فعاليات الندوات العلمية التثقيفية، بعنوان "كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، ونظمتها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز كفر البطيخ، تحت رعاية النائب محمد الحصى، أمين الحزب بالمحافظة.وحاضر خلال الندوة، الدكتور أسامة نعمان أمين التثقيف والتدريب بالمحافظة، والدكتور محمد أسامة حجازي أمين إعلام المحافظة، والدكتور ياسر عسل أمين الهيئات الاستشارية، حيث تضمنت فعاليات الندوة تعريف المرض وأسبابه وأعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج كما تم المناقشات والاستفسارات بين المحاضرين والمواطنين.وحضر الندوة العميد محمود الشربيني، عضو هيئة مكتب المحافظة والدكتور أسامة الحبشي أمين مساعد المهنين بالمحافظة وهيئة مكتب أمانة كفر البطيخ.ومن جانبه، أكد شريف بدوي أمين مركز كفر البطيخ، أن الندوة حققت اهدافها بنتائج ايجابية، مشيدا بأعضاء هيئة مكتبه لمشاركتهم الإيجابية بدءًا من الإعداد والتجهيز بالإضافة الي تواجدهم أثناء الندوة.مضيفا أننا نسعى لتنظيم العديد من الفعاليات والمشاركات المجتمعية لمد جسور التواصل مع المواطنين لتقديم العديد من الخدمات ونشر التثقيف والوعي للحماية من الأخطار والأمراض وكيفية التعامل معها.