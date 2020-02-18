السودان يضبط أسلحة تركية

أعلنت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شبكة للاتجار بالأسلحة شرقي البلاد وبحوزتها أسلحة تركية الصنع، وفق ما ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية.وضبطت الشرطة السودانية بولاية القضارف اليوم الشبكة وبحوزتها 107 مسدسات تركي عيار 9 ملم.وأوضح مصدر أمني أن إدارة شرطة مكافحة المخدرات بمحلية الفشقة نفذت كمينا لمجموعة من تجار السلاح وضبطت معها كميات كبيرة من الأسلحة بمنطقة الدارابي بمحلية الفشقة.وأكد المصدر ذاته أن تجار السلاح فتحوا النار على أفراد الشرطة، ومن ثم لاذوا بالفرار، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بقسم شرطة الشواك.وأجرت القيادة العامة للجيش بالسودان اليوم تغيرات واسعة في صفوف القوات المسلحة.