أيمن حافظ: جسور تساهم في زيادة الصادرات المصرية

أشاد المهندس أيمن حافظ الخبير الاقتصادي بمشروع مبادرة جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال لدعم حركة التجارة في أفريقيا.وقال حافظ في تصريحات للدستور إن مبادرة جسور تساهم في زيادة الصادرات المصرية في أفريقيا عقب تأسيس شركة الوساطة التي تروج للمنتجات المصرية في السوق الأفريقي.وأشار إلى أن «جسور» تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهو مؤشر جيد للصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية.