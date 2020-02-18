الأقصر تشن حملات مكبرة لاسترداد أراضى الدولة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 11 حالة تعد بمساحة 760م2 متعدية على أراضي أملاك دولة ولاية الرى والزراعة عبارة عن مبان متنوعة بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت.شارك في الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومختصو الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عصام العمدة مساعد المدير للوحدات، ونائب مأمور مركز شرطة القرنة، والنقيب عمرو بحيرى معاون وحدة المباحث والقوات المرافقة.