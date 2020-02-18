«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

فجر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة عن التسجيلات الصوتية المرسلة عبر تطبيق "واتساب" والتي تحذر من انتشار فيروس كورونا، ويطالب أولياء الأمور بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة.وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه من شهور قليلة انتشرت شائعات أن مصر فيها التهاب سحائي، ورغم نفي الوزارة رصد أي حالة التهاب سحائي، إلا أن الرسائل الصوتية استمر عدد من الأشخاص في إرسالها عبر واتساب، وكانت بنفس الصوت الذي يرسل الآن تحذيرا من انتشار كورونا.وأضاف: "أي خبير صوت سيثبت أن الأصوات التي حذرت من الالتهاب السحائي، هي نفس الأصوات التي تروج لانتشار فيروس كورونا".وأكد أن الأطباء لا يقومون بأي خطوة أو إجراء إلا بمراجعة منظمة الصحة العالمية، واتبعوها في كل شيء، بدءًا من تعريف الحالة، مردفًا: "توجد شفافية مطلقة من الحكومة المصرية، من أول اشتباه، لأن إتاحة المعلومات يساعد المنظمة على تحديد خصائص المرض".وعرض شريف عامر، تسجيليا صوتيا، متداول على جروبات واتساب، تقول فيه سيدة، إن شقيقها يعمل في الحميات وشقيقها الثاني يعمل في الحجر الصحي، وقال لها "محدش ينزل من البيت لا دروس ولا غيره، مديرية الصحة أعلنت الطوارئ في إسكندرية، ومكتمين مش عاوزين يعلنوها رسمي، كلها يومين لو الحالات زادت هيتم إعلانه كوباء".