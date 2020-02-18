أيمن إسماعيل: التحول الرقمى بالقطاع العام يساهم فى زيادة إيراداته

قال الخبير الاقتصادي أيمن إسماعيل، إن التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام سيساهم في تطوير مؤشر العمل في الشركات وزيادة إيراداته.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التحول الرقمي في الشركات هو الآلية الحديثة التي تتعامل بها الشركات الكبرى في القطاع الخاص حاليا، مشيرا إلى أنه يحسب للحكومة قدرتها على تنفيذ مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لها.وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام العام لديه المقومات الكبرى التي تجعله داعما للناتج القومي للدولة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.