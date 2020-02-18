مستقبل وطن ينظم ندوة «حياتك تهمنا» بأبوحماد في الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية ندوة بعنوان "حياتك تهمنا" تحت رعاية المهندس أحمد الخطيب أمين المحافظة، وتنظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، بحضور الدكتورة هدير صفوت الأمين المساعد للمحافظة، والدكتورة زينب فهيم أمينة التدريب والتثقيف بالشرقية، وحاضر فيها الدكتور البسيوني عيد، حشاد عبدالله، بالتنسيق مع الدكتور زينهم مكاوي أمين الحزب بمركز أبوحماد.وتضمنت الندوة توعية حضور مكثف من الشباب بقيمة الحياة وكيفية التغلب على الضغوط وفن التعامل مع الأزمات، وضرورة التحلي بالحكمة والفكر السليم في مواجهة صعوبات المعيشة وضغوط الحياة اليومية، مع إيضاح الأسباب وراء انتشار ظاهرة الانتحار بالآونة الأخيرة وطرق العلاج والتصدي لها، مع توضيح أن جميع الأديان السماوية حرمت أذى النفس.وأكدت الدكتورة زينب فهيم على ضرورة استيعاب الحياة والتحلي بالمرونة والصبر في الفترات الصعبة، وأشارت إلى أن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والاجتهاد، والمثابرة على مشقة الوصول للهدف المنشود، كما دعت الحضور في الندوة إلى ضرورة البعد عن التوهم ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وتجنب التفكير الضيق والمحدود أثناء المشكلات، مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي، الذي يتبناه حزب مستقبل وطن، وتولت نشره أمانة التدريب والتثقيف.وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش، واختتم محمد عراقي أمين التنظيم بأبوحماد بتوجيه الشكر للمحاضرين، والمشاركين في نجاح الندوة التي لاقت استحسانا كبيرا من شباب الحضور، الذين أصروا على التقاط الصور التذكارية مع أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة وأساتذة الطب النفسي الذين قدموا محتوى الندوة.