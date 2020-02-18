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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جيل الإسكندرية» يستعد لإطلاق قناة على يوتيوب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:32 م
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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عقدت أمانة العلاقات العامة بحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية، بقيادة صابر المصري، أمين اللجنة، اجتماعًا تنظيميًا لأمناء الدوائر واللجان المختلفة، لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع دور أمانة العلاقات العامة، بالحزب خلال الفترة المقبلة، والتواصل المجتمعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، بالمناسبات الرسمية والاجتماعية والخاصة، والانتشار الحزبي والتدريب والتطوير.

وشارك فى الاجتماع صابر المصري أمين لجنة العلاقات العامة والإعلام وأحمد حسين أمين مساعد اللجنة بالمحافظة ومحمد السيد أمين لجنة المراسم وفارس عزت أمين الإعلام بدائرة محرم بك ومحمود المصري أمين إعلام قطاع المنتزة وعادل عبدالله امين إعلام لجنة المهنيين.

ومن جانبه، قال صابر المصري أمين لجنة العلاقات العامة والإعلام بالحزب بمحافظة الإسكندرية إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى التواصل المجتمعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، بالمناسبات الرسمية والاجتماعية والخاصة، والانتشار الحزبي والتدريب والتطوير.

وأعلن المصري عن إطلاق قناة خاصة بالحزب على اليوتيوب خلال أيام قليل بناء على تعليمات أمين الحزب بالإسكندرية الدكتور عمر عوض.
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية
جيل الإسكندرية

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