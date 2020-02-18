محمد الريفي يرد على اتهامه بتقليد صوت جورج وسوف

رد الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج "إكس فاكتور"، على اتهام البعض له بتقليد الفنان جورج وسوف.وقال خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن التشبيه بين صوته وصوت جورج وسوف شيء يشرفه، لأنه الأستاذ الذي تعلم منه الجميع، وهو سلطان الطرب.وأكد أن صوته في الغناء مثل صوته في الكلام دون أي اختلاف، ولا يوجد سوى جورج وسوف واحد فقط.وعن فكرة طرحه ألبوما غنائيا، أكد أنه يوجد بعض الأسماء فنية هي التي تحقق نجاحا وانتشارا فور طرحها لألبوم ومنهم الفنان عمرو دياب وتامر حسني وشيرين عبدالوهاب، أما هو فإنه يفضل الأغاني السينجل، ولكنه يسعى لعمل ألبوم غنائي لكي يضاف في سيرته الذاتية.