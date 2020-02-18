الجيش الليبي يسقط طائرة مُسيرة تركية

أعلنت ‎شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مُسيّرة بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.وقالت الشعبة في بيان، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وأسقطتها بعد أن حاولت استهداف تمركزات لوحدات القوات المُسلحة في محاور العاصمة.