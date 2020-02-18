جامعة أسوان تكرم رئيس قصور الثقافة: «نهتم بالإبداع»

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تضم قرابة 30 ألف طالب من عدة محافظات، لافتًا إلى أن الجامعة تهتم بالثقافة بشكل خاص، ودشّنت مسرحا كبيرا لإقامة العديد من الحفلات والعروض المسرحية المختلفة.وكرم رئيس جامعة أسوان رئيس قصور الثقافة، ومنحه درع الجامعة على هامش تقديم الفرق الفنية، التابعة لقصور الثقافة، فيما قدمت فرقة روسيا مجموعة من العروض على مسرح الجامعة.ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون 23 فرقة، أبرزها العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22 من فبراير الجاري.وتواصل باقي الفرق المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها في مختلف قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.