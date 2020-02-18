أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى.وكانت الإسكندرية تعرضت لأمطار غزيرة منذ صباح اليوم الثلاثاء، أدت إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة، وكثفت الأحياء أعمال تصريف مياه الأمطار للتأكد من السيولة المرورية بطريق الكورنيش، مع المتابعة المستمرة للشوارع والميادين لاتخاذ اللازم تجنبا لحدوث أي مشكلات تعيق حركة سير المواطنين والمركبات.وأعلنت المحافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى قبيل النوة والتي تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح وأمطار.وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والتنفيذيين بشركة الصرف الصحي على المرور يوميًا، ومتابعة مشاكل تراكمات المياه أولًا بأول، خاصة في الشوارع الرئيسية والكورنيش.