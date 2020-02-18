محلل إماراتي: قطر دفعت رشوة للأمم المتحدة

علق الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسي الإماراتي على اختيار دولة قطر كمقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلًا إن قطر تشتري كل شيء بالمال.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أنه رغم كل ما هو مثبت ضد قطر من رعاية الإرهاب واحتواء الإرهابيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان، فإن اختيارها كمقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يدعو للاستهجان ولا يتقبله عقل.وتابع خلفان: أن فروع الأمم المتحدة تضم بعض المرتزقة والمرتشين الذين يبيعون كل شيء بالمال، معلقًا: "حتى الأمم المتحدة أصبحت تغض الطرف عن قطر"، رغم أنها أكبر دولة تمول الإرهاب في العالم فكيف تصبح مقرًا لمكافحته؟