تامر أمين: لولا تدخل هاني شاكر لإنقاذ الفن لكانت سُبة في تاريخ النقابة

قال الإعلامي تامر أمين، إنه يوجد خلال هذه الأيام عدوى إيجابية وهي حالة الضبط والربط، لكي نحمي المجالات أو الصناعة أو السوق.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، من هذه القرارات قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، ويوجد خلال الوقت الحالي حملة شرسة على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على مواقع التواصل بسبب هذا القرار.وتابع: عندما كانت هناك أغان بها إسفاف كان رواد مواقع التواصل يتساءلون: أين الجهات المسئولة عن الفن والطرب؟، وعند تدخلها ومنعها لهم من الغناء هاجموها وملخص قرارها بأنه لن يغني سوى من يعرف الغناء فقط رغم قساوته.واستطرد: "المهمة الأساسية لنقابة المهن الموسيقية هي الحفاظ على الموسيقى والغناء، وحماية الموسيقى والغناء من الدخلاء ومن أي شيء يسيء للفن الذي تقدمه مصر وأذن المتلقي، ولو لم تتدخل النقابة خلال هذه الفترة وسمحت لهذه الفوضى العارمة من الغناء ومدعي الغناء، ويتحول الفن المصري لهذا الشكل غير المعروف كانت ستكون سُبة في تاريخ مجلس المهن الموسيقية إلى الأبد، ويكون السبب في احتضار الموسيقى المصرية هو هاني شاكر ومجلس إدارته".