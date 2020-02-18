مقتل 4 مواطنين بهجوم لعناصر داعش جنوبى كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 4 مواطنين بهجوم لعناصر داعش جنوبي محافظة كركوك.وقال المصدر - لقناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - إن "مجموعة من عناصر داعش قامت بالهجوم على قرية جغماغة التابعة لقضاء الدبس جنوبي محافظة كركوك".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل 4 من مواطني القرية".يذكر أن مناطق جنوب وغربي كركوك (التي تبعد حوالي 255 كم عن شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى نشاط لعناصر "داعش" الهاربة من المناطق التي تم تحريرها على يد القوات الأمنية.