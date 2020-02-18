لميس الحديدي تطالب بإنتاج فيلم تسجيلي عن مسيرة الراحل محمد حسنين هيكل

طالبت الإعلامية لميس الحديدى، بإنتاج فيلم تسجيلى عن مسيرة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا حاضرين يسهمون فى إنتاج فيلم تسجيلى لتخليد مسيرته.وأكدت خلال احتفالية كتاب يوميات هيكل بنقابة الصحفيين، اعتزازها بانتمائها لنقابة الصحفيين، مشيرة إلى أنها لا تحب لقب إعلامية.من جانبه، أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، موافقته على مقترح لميس الحديدى، حول إعداد فيلم تسجيلى وأفلام قصيرة، مؤكدا مكانة هيكل الكبيرة فى الوسط الصحفي.وتقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور مصطفى الفقي، عبدالله السناوي، يوسف القعيد، ولميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.ويضم كتاب «اليوميات» المقالات التي كتبها «هيكل» فى الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجهًا آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخل عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.