الباز لـ«رمضان عبدالمعز»: لا تزايد على علاقة المصريين بالدين

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة مواطنة للداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز بعد حديثه عن مقولة "البقية في حياتك"، قالت فيها إن "رمضان" يحاول تبديل ثقافة المصريين وتعبيراتهم عن الموت بعبارات سلفية.وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشيخ رمضان عبدالمعز من الواضح أنه لم يتعلم الكثير من الشيخ خالد الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC".وقال، إن الشيخ رمضان عبدالمعز يجب أن يعرف طبيعة علاقة المصريين مع الدين، متابعا: "الشعب المصري ربنا هداه إليه قبل أن يبعث إليه بالرسل".وواصل: "علاقة المصريين بربنا وبالرسول والموت علاقة خاصة جدا، وكلام الشيخ رمضان عبدالمعز يوحي أن المصريين يرتكبون أخطاء عقائدية لما يقولوا البقية في حياتك".وأردف: "لا أحد يستطيع أن يزايد على علاقة المصريين بربهم. فالمصريون يتعاملون مع ربنا بمساحة عشم، وعندهم مساحة عتاب مع ربنا، وتصل إلى درجة أن المصريين يغضبون أحيانًا من ربنا".