ختام عروض المهرجان الإقليمي لنوادى المسرح بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح الذي أقيم بالفترة من 15 فبراير إلى 17 فبراير 2020 بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، بحضور لجنة التحكيم الدكتورة لمياء أنور، المخرج عمرو قابيل، مصمم الديكور أمين مرعي، شيماء عزت عضو إدارة المسرح.تضمنت عروض الليلة الأخيرة العرض الأول بعنوان "نساء شكسبير"، تأليف سامح عثمان، إخراج محمد نوح، تناول العرض شخصيات هاملت" و"أنطونيو وكليوباترا" و"روميو وجوليت" و"عطيل" و"ماكبث" و"حلم ليلة صيف" يجتمعن بداخل قلعة خيالية ويعلن العصيان على مؤلفهن، وتنضم إليهن عشيقة شكسبير وملهمته في كثير من أعماله، ترفض تلك النساء ما فعله شكسبير بهن ويلفظن تفسيرات المحللين والنقاد، يتمردن على شخصياتهن وأدوارهن ويتساءلن عن نهايات أفضل لحياتهن، هي محاكمة إذن لإدانة شكسبير والاعتراض على أفكاره ورؤاه حول المرأة في العرض المسرحي "نساء شكسبير".العرض الثاني عرض "العاصفة مرت من هنا"، تأليف إياد الخولى، إخراج محمد سالم، تدور أحداث العرض المسرحية حول 7 أشقاء يقومون بقتل أباهم حتى يصل كل منهم الى الموت.العرض الثالث بعنوان "اللى ما يتسمو"، تأليف إياد الخولى، أخراج محمد عبد الخالق، تدور أحداث المسرحية حول فرقة نحس فى كل مرة يجهزو العرض ويحدث لهم كارثة حتى جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فقد تم قلب المسرح على رأسه ويبدأ من جديد فى بناء المسرح ولكنهم يلجؤوا الى طرق سهلة وبسيطة وتتسم بالجهل وفعلا ينجحوا فى ذلك وتبدأ هنا قصة اللي ما يتسمو من مشاكل وحوارات ونفسنه حتى يأتي إلى المخلص مستيقظ من ثباته يدعى الجمهور بمشاركته القصة والقضاء على اللى مايتسمو.