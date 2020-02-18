رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام عروض المهرجان الإقليمي لنوادى المسرح بالإسماعيلية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:30 م
عروض المهرجان
عروض المهرجان
حسام الضمراني
طباعة
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح الذي أقيم بالفترة من 15 فبراير إلى 17 فبراير 2020 بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، بحضور لجنة التحكيم الدكتورة لمياء أنور، المخرج عمرو قابيل، مصمم الديكور أمين مرعي، شيماء عزت عضو إدارة المسرح.

تضمنت عروض الليلة الأخيرة العرض الأول بعنوان "نساء شكسبير"، تأليف سامح عثمان، إخراج محمد نوح، تناول العرض شخصيات هاملت" و"أنطونيو وكليوباترا" و"روميو وجوليت" و"عطيل" و"ماكبث" و"حلم ليلة صيف" يجتمعن بداخل قلعة خيالية ويعلن العصيان على مؤلفهن، وتنضم إليهن عشيقة شكسبير وملهمته في كثير من أعماله، ترفض تلك النساء ما فعله شكسبير بهن ويلفظن تفسيرات المحللين والنقاد، يتمردن على شخصياتهن وأدوارهن ويتساءلن عن نهايات أفضل لحياتهن، هي محاكمة إذن لإدانة شكسبير والاعتراض على أفكاره ورؤاه حول المرأة في العرض المسرحي "نساء شكسبير".

العرض الثاني عرض "العاصفة مرت من هنا"، تأليف إياد الخولى، إخراج محمد سالم، تدور أحداث العرض المسرحية حول 7 أشقاء يقومون بقتل أباهم حتى يصل كل منهم الى الموت.

العرض الثالث بعنوان "اللى ما يتسمو"، تأليف إياد الخولى، أخراج محمد عبد الخالق، تدور أحداث المسرحية حول فرقة نحس فى كل مرة يجهزو العرض ويحدث لهم كارثة حتى جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فقد تم قلب المسرح على رأسه ويبدأ من جديد فى بناء المسرح ولكنهم يلجؤوا الى طرق سهلة وبسيطة وتتسم بالجهل وفعلا ينجحوا فى ذلك وتبدأ هنا قصة اللي ما يتسمو من مشاكل وحوارات ونفسنه حتى يأتي إلى المخلص مستيقظ من ثباته يدعى الجمهور بمشاركته القصة والقضاء على اللى مايتسمو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

منذ يوم

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الباز يستعرض 3 تسجيلات صوتية تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

رجال الإسعاف يروون كواليس 14 يومًا داخل الحجر الصحى بمطروح

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

ختام عروض المهرجان الإقليمي لنوادى المسرح بالإسماعيلية

«ثقافة السويس» تستضيف الشاعر أحمد سمرة

«التنمية في سيناء» محاضرات وعروض سينما بثقافة المنيا

«المخزن» يختتم عروضه بثقافة أسيوط (صور)