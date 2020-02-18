أشرف مرعى: نطمح لبناء قدرات ذوى الإعاقة بالتعاون مع المؤسسات

قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطمح إلى بناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والهيئات المختلفة، فشريحة الأشخاص ذوى الإعاقة تمثل 11% من المجتمع، وما نلمسه اليوم من اهتمام وتواصل بالأشخاص ذوي الإعاقة من كل مؤسسات الدولة سيسهم في النهوض بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، فلم يعد هناك اهتمام وقتي بشريحة ذوي الإعاقة.وأشار "مرعي" خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى صدر مؤخرا يعد إنجازًا كبيرًا وحلمًا لطالما حلمنا به، وقد تحقق في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونسعى حاليًا بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لتطبيقه.جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور يوسف الورداني، معاون وزير الشباب والرياضة، ودينا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتورة رانيا الوحش، مدير الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.