«ثقافة السويس» تستضيف الشاعر أحمد سمرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متميزة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.واستضاف نادى الأدب بقصر ثقافة السويس الأديب والشاعر، أحمد أبوسمرة، تحدث فيها عن مستقبل الرواية العربية فى السينما والمسرح، موضحًا أن العلاقة بين الرواية والسينما والمسرح، هى علاقة وطيدة والثلاثة فنون إبداعية عبر النوعية، وقال إن ليس معظم الروايات تصلح أن تكون أعمالا فى السينما والمسرح، لأن هناك معايير تحكم العمل الروائى من حيث الرؤية والخيال والصراع والأحداث والدراما والشخصيات، كما تحدث عن أن الرواية هى مادة خصبة للنص المسرحى عندما تكون مكتملة الأركان فى جميع عناصرها، وحذر من أن مستقبل الرواية فى خطر بسبب ظهور الإنترنت واليوتيوب، لأن هناك فئات على غير دراية بفنيات الرواية وليست لديها ثقافة إلا الثقافة الاجتماعية التى اكتسبتها من مشاهد الأفلام الأجنبية واليوتيوب وبأفكارها الخاصة المتواضعة بعيدا عن عالم الرواية الحقيقى، مما يهدد مستقبل الرواية، أعقب ذلك مداخلات من الأديب الكبير عادل أبوعويشة، والمخرج عبدالفتاح قدورة، عصام قاسم، أحمد على، وأدار ها الشاعر عزت المتبولي.وأعقب ذلك أمسية بعنوان "إبداعات" لشعراء السويس أدارها المؤرخ سادات غريب، الذي طرح رمزا من رموز منظمة سيناء العربية وهو الشهيد إبراهيم سليمان، وطرح بعض المحطات التاريخية فى حياة الشهيد البطل منها مشاركته فى عملية وضح النهار، واقتحامة قسم الأربعين مما أدى إلى استشهاده على سور القسم، كما ذكر أنه تم تكريمه من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأن البطل إبراهيم سليمان كان من أبناء حى ذرب.وأقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس مسابقة في المعلومات العامة وألعاب وهوايات تحت إشراف مسئولة النشاط، التي تناولت أسئلة رياضية ودينية وثقافية علي طلاب مدرسة أبوعبيدة بن الجراح، وفي بيت ثقافة العمدة تم عرض فيلم فيديو سي دي بعنوان "مغامرات الفارة ميسي"، ويأتي عرض الفيلم ضمن سلسلة عروض نادي سينما الطفل.