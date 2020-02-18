رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر رزق: أتمنى أن يكون هيكل دوّن تفاصيل دوره في ثورة يونيو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:20 م
الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق
الحسين عبيد
طباعة
توجه الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بالشكر والتقدير لزوجة الأستاذ محمد حسنين هيكل لدورها الكبير في إصدار كتاب "اليوميات".

وتابع "رزق"، خلال كلمته باحتفالية إطلاق كتاب "اليوميات" الذى صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم في الذكرى الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل: أتذكر أنني سمعت اسم الأستاذ منذ ٥٠ عاما بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، فتعرفت على الأستاذ في منزله بالجيزة، مضيفا أن الدور الأكبر لهيكل ليس أنه أحد صناع مشروع ثورة 23 يوليو 1952، بل دوره الأكبر في ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو.

وتمنى "رزق" أن يكون هيكل قد دون تفاصيل دوره في ثورة يونيو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن "هيكل" ترأس تحرير جريدة الأخبار وجمع رئاسة مجلس إدارة الأهرام وأخبار اليوم، وتابع أن "هيكل" استطاع النهوض بالأهرام وجعلها من أفضل 10 مؤسسات صحفية في العالم.

وتابع "رزق" أن البعض تصور أن هيكل مغرور لكنه من أكثر الناس تواضعا وخلقا، مؤكدا أن "هيكل" سيبقى من أعمدة مصر كنجيب محفوظ وأم كلثوم.

واقترح "رزق" على نقيب الصحفيين إعداد مؤتمر للشباب، وقيام اللجنة الثقافية بإعداد مسابقة، مطالبا أن يكون هناك مقر لمؤسسة هيكل بنقابة الصحفيين.

وتقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور مصطفي الفقي، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، ولميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.

ويضم كتاب «اليوميات» المقالات التي كتبها «هيكل» فى الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجها آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخلي عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لـ«الزمالك» بفقرة لركلات الجزاء

منذ حوالي 8 ساعات

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

منذ حوالي 5 ساعات

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

منذ ساعة و 16 دقيقة

الباز يستعرض 3 تسجيلات صوتية تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الباز يستعرض 3 تسجيلات صوتية تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

رجال الإسعاف يروون كواليس 14 يومًا داخل الحجر الصحى بمطروح

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

ختام عروض المهرجان الإقليمي لنوادى المسرح بالإسماعيلية

«ثقافة السويس» تستضيف الشاعر أحمد سمرة

«التنمية في سيناء» محاضرات وعروض سينما بثقافة المنيا

«المخزن» يختتم عروضه بثقافة أسيوط (صور)