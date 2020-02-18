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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم» تكشف تفاصيل ضبط شيشة داخل مدرسة بـ6 أكتوبر (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:08 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الصور المتداولة لوجود شيشة في أحد الفصول التعليمية، حقيقية، وتم تحويل المدرس ومدير المدرسة والمشرفين للتحقيق، وجار إعداد تقرير بتفاصيل الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشيشة تخص أحد المدرسين، وتم تحويله للتحقيق مع مديره ومشرفيه، في مدرسة الكوثر التجريبية بـ 6 أكتوبر.

وأردف: "مدير المدرسة اتوقف، والمدرس سينال عقابه أشد عقاب، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومثله هل ينمي قيم عند الأولاد، مش عاوز النوعية دي من المعلمين".

ولفت حجازي، إلى أنه لم تصله التفاصيل حتى الآن، هل فصل تعليمي، أم حجرة من حجرات المعلمين، وتظهر في الصور "بوتجاز وولعة شيشة"، ووجود طلبة في الفصل.

وتابع: "بينما الدولة باتجاه تطوير التعليم، نجد هذا المدرس يصور فيديو وينشره"، متابعا "إذا بليتم فاستتروا، لكن بتصور فيديو، يبدو وكأنه قاصد تشويه الجهد الذي يبذل من أجل تطوير التعليم".

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