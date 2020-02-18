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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رانيا منصور تعلق على شائعة زواجها من شريف سلامة (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:05 م
رانيا منصور
رانيا منصور
سناء إسماعيل
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ردت الفنانة رانيا منصور على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول زواجها من الفنان شريف سلامة، وتسببها في انفصاله عن الفنانة داليا مصطفى.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج et بالعربي: "مفيش الكلام ده أبدًا إحنا بنصور في لبنان مع بعض واللي كانت جنبي في الفيديو أميرة دياب ممثلة وصحبتي، وكنا في الطريق للتصوير ومشغلين أغنية مصرية وبنعمل ستوري ومبسوطين ومفيش الكلام ده أنا اتصدمت بالخبر".

وبدورها ردت الفنانة داليا مصطفى، على الشائعة قائلة، إنها لم تتحدث بالموضوع لأن الناس يصنعون "تريند" من قصص غير حقيقية.

وقال الفنان شريف سلامة، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أغلى ما في حياتي الحب كله.. العمر كله.. الحبيبة الصديقة الزوجة الأم كل حاجة في حياتي عمري ما اتمنيت أكتر من كده بحبك العمر كله".

ويتواجد الفنان شريف سلامة، في بيروت مع الفنانة رانيا منصور، لتصوير مسلسل "أسود فاتح"، الذي يعرض خلال سباق مسلسلات رمضان 2020، ويجسد بطولته بجانبهم كل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فراس سعيد، أحمد فهمي، حنان سليمان، نانسي صلاح، حسام الجندي، صبري فواز، ناصر سيف، والمسلسل من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
رانيا منصور
رانيا منصور

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