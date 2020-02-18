«التنمية في سيناء» محاضرات وعروض سينما بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة بعنوان ورشة تدريب عملي لإضافة الحركات في برنامج باوربوينت قدمها جمال أحمد جمال بنادي تكنولوجيا المعلومات الخاص بالمكتبة.وفى إطار عروض السينما المتنوعة التي يقدمها الفرع لتنمية الحس الفنى والذوق السينمائى قدم بيت ثقافة سمالوط عرض فيلم كرتون "مغامرات الفاره ميسى" مع براعم حضانة happy home. وفي ختام العرض قدمت مشرفة النشاط الدروس المستفادة من الفيلم للأطفال، التنمية فى سيناء على مائدة المناقشة ببيت ديرمواس ثقافة المنيا.أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان "التنمية في سيناء" حاضرها الدكتور أحمد عبد الغفور حيث تناول أعضاء بيت العيلة بملوى وديرمواس مفهوم المواطنة وضرورة الوحدة الوطنية فى مواجهة محاولات التربص بالوطن في بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتفويض جهود التنمية التى تبذلها الدولة، ثم تناولت المحاضرة التنمية فى سيناء مع ربطها بمفهوم المواطنة من خلال استعراض موجز لتاريخ سيناء وسعى الأعداء على مر العصور إلى إخضاع الدولة المصرية عبر بوابة سيناء ولا زالوا يحاولون من خلال محاولة ضرب المجتمع المصرى من الداخل.أقامت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات دينية مع طلبة وطالبات مدرسة على سيد الابتدائية، تهدف المسابقة إلى قياس مدى ثقافة طلاب القرى وتشجيعا لهم على البحث والمعرفة وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على القراءة وحب الاطلاع عندهم وغرس قيمة المنافسة الشريفة عندهم وقيمة التعاون فيما بين أعضاء الفريق واكتساب مزيد من المعلومات ولزيادة الثقافة العامة عندهم.