إطلاق أكبر برنامج توعية بيئية للعاملين بالقطاع الفندقى فى شرم الشيخ

عقد اليوم بشرم الشيخ حفل إطلاق برامج التوعية البيئية للفنادق الخضراء والتي تستهدف ٦٥ ألف موظف لدعم القطاع الفندقي للوصول لجاهزية تمكنه من حسم المنافسة الشرسة مع المقاصد الأخرى.يأتي ذلك في إطار العمل المشترك ما بين القطاع الخاص السياحي والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن أهمها الحفاظ على مواردنا الطبيعية، والتي تعتبر الركيزة التي بنيت عليها سياحة مصر الشاطئية والتي تمثل ٨٠٪ من سياحة مصر.وأشار الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف في بيان صحفي، أن نقطة البداية وهي رفع الوعي داخل القطاع بضرورة الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتي إذا أضيرت لفقدنا أهم ميزة تنافسية لنا، كما أن التوجه السياحي العالمي في تطور مستمر واهتمام السائح بالممارسات الصديقة بالبيئة في تصاعد مذهل، فالآن ٦٩٪ من السائحين يبحثون عن المقصد السياحي والفندقي الصديقان للبيئة قبل حجز رحلاتهم.ويهدف برنامج التوعية إلى مساعدة الفنادق في الحد من استعمال منتجات البلاستيك أحادي الاستعمال والعمل على فصل القمامة من المنبع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتوجه إلى الطاقة الشمسية والموفرة، واستبدال المبيدات الحشرية والأسمدة والمنظفات والمعطرات الكيمائية بالبدائل العضوية، ثم أخيرا الإدارة المستدامة للشواطئ حفاظا على كنوزنا البحرية.ويأمل الاتحاد أن يساهم نجاح هذا البرنامج الطموح في تحقيق حزمة أهدافه، والتي ستمكننا من المنافسة بقوة والحصول على أكبر حصة ممكنة من السوق السياحية العالمية في وجه الطلب المتزايد على السياحة الخضراء، وستعزز من قدرات مصر للتسويق في المحافل الدولية للبحر الأحمر المصري كمقصد سياحي صديق للبيئة نجح في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التالية:الهدف الثالث: الصحة الجيدةالهدف السابع: الطاقة النظيفةالهدف الثامن: التنمية الاقتصاديةالهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات مستدامةالهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولانالهدف الثالث عشر: العمل المناخيالهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماءالهدف الخامس عشر: الحياة في البرية للعاملين بالقطاع الفندقي