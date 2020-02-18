«صحة الإسكندرية» تكشف مفاجأة عن تسجيلات محذرة من انتشار «كورونا» بالمدارس

علق علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على التسجيلات الصوتية التي تم تداولها لبعض السيدات اللائي يحذرن من إرسال الطلاب للمدارس لانتشار فيروس كورونا بالإسكندرية قائلا، إن هذه التسجيلات الصوتية بها من الأخطاء الواضحة لأي شخص يسمعها، والتي تكشف كذبها.وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هؤلاء السيدات لهن تسجيلات سابقة حاولن فيها نشر الرعب من الالتهاب السحائي بالمدارس، موضحا أنهن يرتدن جروبات أولياء الأمور ويقمن بنشر مثل هذه التسجيلات الصوتية بينهن.واستكمل أن المدارس التي حذرن منها السيدات في التسجيلات الصويتة، نسبة إشغال الطلاب فيها 98%، والعملية التعليمية منتظمة بشكل كامل بها، موضحا أن هذه الفيديوهات هدفها نشر الفوضى والذعر بين أولياء الأمور والطلاب.