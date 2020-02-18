حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بسرقة الشقق السكنية في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "سمحان.ع، وحيد.ف، عبدالجواد.س، يحيى.خ" عاطلين، اعترفوا بسرقة المصوغات الذهبية ومبالغ مالية، ومحتويات من داخل الشقق السكنية، وأقروا بسرقتهم لـ6 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنوا من سرقة مبالغ 7 آلاف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ31 ألف جنيه و4 شاشات إل جي.كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغات، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، فتم القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.