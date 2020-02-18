مصرع شخص وإصابة 8 في حادث سير بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 8 آخرون إثر سقوط سيارة ميكروباص بالترعة بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مجلس مدينة منفلوط بسقوط سيارة ميكروباص بالترعة طريق منفلوط الزراعية، ما أدى إلي وجود إصابات ومتوفين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بدون أرقام في الترعة طريق أسيوط منفلوط الزراعي، وأسفر عن وفاة "علاء. س. ع" 24 سنة مقيم بنى عدى، وإصابة كل من "محمد. ع. ص" 17 سنة و"سليمان. ن. س" 19 سنة و"إبرام. م. ر" 27 سنة و"سامح. س. ص" 42 سنة و"عبده. م. م" 13 سنة و"عاصم. ز. ع" 19 سنة و"كريم. م. ب" 19 سنة و"محمد. ع. ث" 19 سنة وجميعهم مقيمون منفلوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى وإيداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفي نفسها، وجار التحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب الحادث وسيتم سحب السيارة بمعرفه صاحبها.