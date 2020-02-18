نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب الشهر العقارى

وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، على مذكرة مساعده لشئون الشهر العقاري، بوضع نظام إثابة جديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق أكثر مرونة، وتحفيزًا على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز.يأتي ذلك النظام إعمالًا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية التي تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذى تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارًا من السبت 22 فبراير الجاري.ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقاري والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.