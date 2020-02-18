نقيب الصحفيين: هيكل كان قارئا أكثر وكاتبا كبيرا

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كان قارئا أكثر وكاتبًا كبيرًا، وكان كالسفينة التي ترسو على غاطس عميق من القراءات الطويلة، ولا يمكن للصحفي أن يكون كاتبًا أو راسيًا في محيطات العلم والمعلومات، إلا وإن كان قارئا في الأساس.وأضاف نقيب الصحفيين خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، أن الدرس الأول الذي أعطاه هيكل لتلامذته في الصحافة، هو اقرأ قبل أن تكتب، وبعد أن تكتب اقرأ ما كتبت فتقرأ مرة أخرى.وأشار إلى أن هيكل دائمًا منتظم القراءة، وكثيف الاطلاع بشكل يومي، وتفوق قراءته ما يقوم به من كتابة، وهذا درس من رجل ترك وسيظل يترك علاماته الكبرى في تاريخ الصحافة المصرية، وكسر وهمًا أنه بنى صحافته وسمعته على علاقة برأس الدولة، هذا الرجل قضى في المهنة 8 سنوات قبل ثورة 52، وبدأت العلاقة مع رأس الدولة بعد ذلك، وقضى 46 عامًا في معظمها كان مناوئًا لرأس الدولة، وبقي هو وغابت رؤوس الدول".وأكد "رشوان" أن "هيكل" فرض نفسه بكتابته، وسيظل الأستاذ ومثال يُحتذى في القراءة قبل الكتابة، موجهًا الشكر لدار أخبار اليوم على إصدار الكتاب، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، بما يؤكد أن "هيكل" ليس ابنًا لمؤسسة بعينها، ولكنه تجاوز كل المؤسسات، حتى أصبح "صاحب السمو في بلاط صاحبة الجلالة".