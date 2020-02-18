إحالة 3 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة 3 عاطلين لانتحالهم صفة ضباط الشرطة؛ بغرض إيقاف المواطنين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح بمدينة بدر للجنايات.كشفت أمر الإحالة في القضية رقم ٥٨٣٢ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين هما معاز.م، محمود.ر، عماد ش، عاطلين، وأقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة؛ لاستعراض البلطجة وسرقة المواطنين بالإكراه ببدر.وأقرّ بعض المجني عليهم بقيام المتهمين بانتحال صفة ضابط الشرطة، وقاموا بالاستيلاء على أغراضهم وهواتفهم تحت تهديد بالأسلحة النارية بعد إيهامهم بأنهم رجال شرطة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد قيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضابط الشرطة، بغرض النصب على المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب تلك الاتهامات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.