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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع عامل بتهمة الشروع فى قتل زوجته بـ15 مايو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:44 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تباشر نيابة مايو والتبين، برئاسة علاء عزت مدير النيابة، التحقيق مع عامل شرع في قتل زوجته بطعنة في الصدر؛ بسبب شكه في سلوكها وسمعت النيابة لأقوال المتهم والذى طلب إجراء تحليل لتشكيكه في نسب أولاده.

وأنقذت العناية الإلهية، حياة ربة منزل من الموت، إثر محاولة زوجها قتلها بطعنة في الصدر لشكّه في سلوكها، وفر هاربًا وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالواقعة.

وتلقى المقدم مصطفى عبدالعال، بلاغًا من الأهالى بقيام عامل بمحاولة قتل زوجته لشكه في سلوكها وعلى الفور انتقل أحمد الحسينى وإسلام الدكرورى معاونى مباحث القسم إلى منطقة الزرايب بنطاق دائرة القسم وبالفحص تبين قيام عامل بطعن زوجته بسكين وفر هاربًا وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجنى عليها إلى مستشفى القصر العينى لعلاجها.

ووجه العميد أيمن عبدالفتاح مفتش فرقة حلوان بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجانى ومن خلال تتبع خط سير المتهم وتفريغ الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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