البرهان يتلقي رسالة شفهية من الرئيس التشادي

تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة شفهية من الرئيس التشادي إدريس ديبي، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وعبّر رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه الثلاثاء، مع السفير التشادي بالخرطوم عبدالكريم كيبرو أوقي، الذي نقل الرسالة، عن تقديره لمواقف الرئيس ديبي وحكومته الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.من جهته، أكد السفير التشادي حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون مع السودان، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.