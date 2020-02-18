حمو بيكا يشكو هاني شاكر للقضاء: «اعملوا خط ونمشي عليه»

لجأ حمو بيكا، مطرب المهرجانات، إلى مجلس الدولة وقدّم دعوى حملت رقم 28339، يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية، والكافيهات بعدم التعامل مع مَن يطلق عليهم مطربي المهرجانات.كتب مطرب المهرجانات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرًا لقبول دعوى أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يارب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي احنا نمشي عليه واحنا معاكو”.واختصم الطعن المُسجّل برقم ٢٨٣٢٩ لسنة ٧٤ قضائية كلا من وزير الثقافة ونقيب الفنانين التشكيلين، بصفتهم القانونية.كان النقيب هاني شاكر، نقيب الموسيقين أصدر عدة قرارت بعد الجدل المثار حاليًا حول ما يطلق عليهم «مطربو المهرجانات»، كان أبرزها عدم تعامل جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية، والملاهى الليلية والكافيهات مع هذه الشريحة ممن يطلقون على أنفسهم مطربين.