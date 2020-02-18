مشروع قانون يهدد حسن شاكوش بالسجن 3 سنوات (فيديو)

قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بالبرلمان لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالألفاظ الخادشة والخارجة، بدلًا من غرامة 500 جنيهًا لتصل إلى 3 سنوات سجن.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن بعض الألفاظ في عدد من الأغاني تخرج عن اللائق وتخدش الحياء، مشيرًا إلى أن هناك انحدرًا لغويًا وثقافيًا يشهده المجتمع، ولذا لا يجب ترك المجال للإسفاف ولا بد من اتخاذ اللازم لكي لا تتحول لغة المجتمع إلى الإسفاف.وتطرق النائب بشكل صريح إلى بعض الألفاظ المستخدمة فى أغاني المهرجانات وبالتحديد أغنية حسن شاكوش التى تحوي لفظي "خمور وحشيش" مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم يعاقب من يتحدث بهذه الألفاظ بالسجن 3 سنوات.