رجال الإسعاف يروون كواليس 14 يومًا داخل الحجر الصحى بمطروح

كشف رجال الإسعاف المشاركين في استقبال المصريين العائدين من الصين، بعد انتشار فيروس «كورونا» كواليس 14 يومًا في الحجر الصحي في مطروح، وكيف تم استقبالهم.وقال أحمد جمال، فني خدمات طبية عاجلة، خلال لقائه في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc": "انتظرنا الطائرة في مطار العلمين، وبعدها اتجهت القافلة للمعسكر وظللنا به لمدة 14 يومًا، وكنا جاهزين طوال الوقت".وأضاف: "أي شخص كان يشتكي من أي عوارض كنا ننقله إلى مستشفى النجيلة، وكان يخضع فيها للفحوصات اللازمة، ولو احتاج المريض الإقامة بالمستشفى لمدة يوم أو يومين وبعدها نقوم بنقله للمعسكر مرة أخرى".وأكد عصام رجب، سائق بهيئة الإسعاف، أنه كان يتم التعامل معهم طبيًا بنفس الاهتمام ويتم متابعة درجات حرارتهم على مدار اليوم، مؤكدًا أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه.