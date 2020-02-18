مكرم محمد أحمد: أزمات ليبيا شوكة لطعن الأمن المصري

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعقد الأزمة الليبية، سببها أن القرارات المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لا تنفذ ولا تراقب، وهناك خرق للقرارات على كافة المستويات، وتهريب الأسلحة يتم بحرًا وجوًا وبرًا.وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدد الأسلحة المهربة تتجاوز 200 ألف قطعة سلاح، وهو ضخم جدا بالمقارنة مع عدد سكان ليبيا، والمشكلات الليبية.وأردف: "الموضوع مش ليبيا فقط، وإنما الهدف الإضرار بمصالح مصر الأمنية، وأن تكون هناك شوكة تغز جانب مصر، ومشكلة تصل إلى حرب استنزاف، وتستنزف قدرة مصر، ويتم استثمار هذا الشوكة في خاصرة مصر الوسطى، وفي النهاية حماية لأمن مصر القومي أن تعمل مصر على ضرورة وقف الخرق".