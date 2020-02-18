تعرف على ملامح قانون المالية الموحد
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:52 م
راندا التونيطباعة
انتهت وزارة المالية من قانون المالية العامة الموحد، وتم عرضه للحوار المجتمعي لمناقشته، ورصد «الدستور» أهم ملامح القانون الجديد:
- دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد
- مراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال المالية العامة
- تحقيق أعلى مستوى للشفافية والإفصاح
- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط في التنمية الاقتصادية
- النص على آليات ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الرقمية
- تحقيق مستويات مرونة في تنفيذ الموازنة.
- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.
- التأكيد على التكامل مع الأجهزة الرقابية.
- دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد
- مراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال المالية العامة
- تحقيق أعلى مستوى للشفافية والإفصاح
- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط في التنمية الاقتصادية
- النص على آليات ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الرقمية
- تحقيق مستويات مرونة في تنفيذ الموازنة.
- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.
- التأكيد على التكامل مع الأجهزة الرقابية.