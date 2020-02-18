تعرف على ملامح قانون المالية الموحد

انتهت وزارة المالية من قانون المالية العامة الموحد، وتم عرضه للحوار المجتمعي لمناقشته، ورصد «الدستور» أهم ملامح القانون الجديد:

- دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد

- مراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال المالية العامة

- تحقيق أعلى مستوى للشفافية والإفصاح

- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط في التنمية الاقتصادية

- النص على آليات ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الرقمية

- تحقيق مستويات مرونة في تنفيذ الموازنة.

- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.

- التأكيد على التكامل مع الأجهزة الرقابية.