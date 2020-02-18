الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي (فيديو)
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:51 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
ترأس منذ قليل، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل، بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية إلى جانب الشعب القبطي بها.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 فبراير الجاري، لبدء صوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يوما، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.
وفي الصوم الكبير يمتنع الأقباط، عن تناول اللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية. شاهد
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 فبراير الجاري، لبدء صوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يوما، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.
وفي الصوم الكبير يمتنع الأقباط، عن تناول اللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية. شاهد