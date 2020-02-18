روسيا تحظر دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، منع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان، اليوم، إنه تقرر تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا ابتداء من 20 فبراير الجاري لأجل غير محدد، وذلك وفق فضائية "سكاي نيوز".وأكدت الصين وفاة حوالي ألفي شخص وإصابة حوالي 70 ألف آخرين في ظل فشل التوصل إلى علاج جديد للمرض.وأعلنت أكثر من 20 دولة تسجيل إصابات بالفيروس وسجلت بعض الدول وفيات لديها، إلا أن العدد الأكبر من الوفيات والمصابين في الصين خاصة في منطقة ووهان مركز ظهور المرض.يشار إلى أن الصين تتعاون مع بعض الدول ومنظمة الصحة العالمية؛ للتوصل إلى عقار لمواجهة الفيروس وسط منع العديد من الدول مواطنيها السفر لبكين أو قدوم صينيين إلى بلدهم.