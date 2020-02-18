روسيا والسعودية تبحثان آفاق «أوبك+»

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عبر الهاتف، تعاون البلدين في إطار اتفاق "أوبك+" للحد من الإنتاج.وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيانها: بحث الجانبان بعض المسائل في التعاون الثنائي وسوق النفط العالمية، والتعاون بين موسكو والرياض في إطار "أوبك+".ومن المنتظر أن يلتقي الوزيران مطلع مارس المقبل خلال محادثات "أوبك+"، لبحث مستقبل المجموعة واتفاقها للحد من الإنتاج لكبح الأسعار.