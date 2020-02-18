«صحة الدقهلية»: حققنا 100%؜ من المستهدف في حملة شلل الأطفال

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تحقيق أكثر من 100% من المستهدف بحملة شلل الأطفال والبالغ عددهم مليون طفل وطفلة.وقال وكيل وزارة الصحة إن تلك النسبة جاءت مرتفعة بسبب وعى الفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة سواء ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، أو متحركة، مطالبا الفرق الطبية بشمول المترددين بجميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة مع قيادات الطب الوقائي بالمديرية، وفريق إشراف المديرية ومديرى الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائى ومسئولى التطعيمات ومراقبى التطعيمات بالإدارات الصحية؛ لمناقشة أهم ملاحظات الأداء خلال اليوم الثالث للحملة.وأشار إلى أن الحملة تستمر حتى الأربعاء 19 فبراير 2020 تحت شعار "طعمهم طعم يغير طعم حياتهم للأحلى"، مناشدا المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم حتى الآن أن يتواصلوا مع فرق الطبية لتطعيمهم، مؤكدا أن التطعيم آمن وبالمجان ويشمل الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتى خمس سنوات.