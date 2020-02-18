مكرم محمد أحمد: هناك إحباط شديد بالداخل الإيراني (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك إحباط شديد بالداخل الإيراني، وتوقعات بقلة حضور الناخبين في انتخابات مجلس الشوري الإيراني، لافتًا إلى أن الإيرانيين لطالما تفاخروا بنسب الحضور العالية.وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عجز الحضور سوف يكون عالي، وهناك عبء شديد واقع على الاقتصاد الإيراني في ظل هذا الحكم الذي يبدد ثورة الشعب الإيراني، وبدلا من الإنفاق على شعبه ينفق على تصدير العنف".وأردف: "الناس تهتف في الشوارع نحن الأحق، نحن جوعة، ولم تعد القضية حزب الله، فالأزمة الاقتصادية تكاد تهلك الشعب، يهتفون بسقوط الملا، وسقوط حزب الله".