«الزراعة»: صادرات الموالح تأثرت بـ«كورونا»

وتابع: "فيروس كورونا ضعيف جدًا، وإلى الأسبوع الماضي لم يؤثر على صادراتنا للصين، وبدأ التأثر يظهر فقط على كمية الموالح في العشرة أيام الأخيرة، وخلال هذا الأسبوع قلت الصادرات بنسبة بسيطة وحجم الصادرات كبير للصين، وبالتالي كمية الانخفاض غير مؤثرة".









أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن فيروس «كورونا» لا ينتقل من خلال المنتجات النباتية.وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc": "فيروس كورونا لا يعيش داخل الخلية النباتية أو المنتج الزراعي، ولكنه يعيش في الخلايا الحيوانية والهواء في ظروف جوية معينة بنفس المكان الذي تتواجد به الإصابة لمسافة تصل إلى 4 أمتار".