الأنبا ثاؤفيلس يترأس فعاليات مؤتمر المرأة بدير درنكة

ترأس الأنبا يؤانس أسقف كرسي أسيوط وساحل سليم والبدارى، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، مؤتمر للمرأة بدير العذراء القديسة مريم بدرنكة- أسيوط.ويعد المؤتمر الأول للجنة خدمة المرأة بقطاع وسط الصعيد 2020 لمناهضة العنف ضد المرأة.شارك في المؤتمر قرابة 700 من الآباء الكهنة أسيوط وتوابعها وأبنوب ومنفلوط وممثلى الخدام المسئولين عن خدمة الأسرة ومدارس الأحد بالكنائس بالإيبارشيات المختلفة.