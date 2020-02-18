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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:32 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4779 طن فوسفات و100 طن رمل و200 طن زيت و21500 طن يوريا.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3580 طن خشب و3252 طن حديد و33000 طن ذرة و2000 طن قمح و1272 طن كلوريد كالسيوم و3977 طن فول.‎

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 326 حاوية مكافئة ووصل عدد الحاويات الوارد إلى 114 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 846 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64731 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95589 طنا.

وتابع البيان: أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2643 طن قمح، في حين غادر 1046 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 65949 طنا من البضائع العامة منها 126 سيارة نقل محملة بـ 5613 طن قمح.

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