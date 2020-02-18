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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: مصر تحتل المركز الأول فى تصدير الموالح (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:25 م
تصدير الموالح
تصدير الموالح
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تصدر الموالح لأكثر من 98 دولة.

وأضاف العطار، خلال لقائه في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc، أن صادرات الموالح بصفة عامة في عام 2019 تخطت المليون و800 ألف طن، ونتصدر المركز الأول على مستوى العالم في تصدير البرتقال الذي وصل إلى مليون و700 ألف طن في صادرات 2019.

وأكد أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حققنا إنجازا في حجم الصادرات، وفي عام 2018 كان حجمها 5.2 مليون طن من إجمالي المحاصيل، وكان هذا الرقم هو الأول من نوعه في تاريخ الصادرات المصرية، وفي 2019 جرى تصدير ما يزيد علي 5 ملايين و500 ألف طن.

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