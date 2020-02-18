انطلاق البرنامج التدريبى لإبداع الكاريكاتير بـ«ثقافة أسيوط»

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لفن الإبداع الكاريكاتيري بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن فعاليات نادي الكاريكاتير برئاسة الفنان حسام هاشم، رئيس مجلس إدارة نادي الكاريكاتير، والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بمشاركة الفنان تامر يوسف رئيس أتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير الدولي.جاء ذلك بحضور الدكتور الفنان محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، مدير عام الثقافة بأسيوط والفنان حسام أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة نادي الكاريكاتير بأسيوط، والإعلامية الدكتورة هويدا فاروق، والأديب والروائي الأستاذ فراج فتح الله والفنان الدكتور فريد عبد الوهاب والإعلامي إيهاب كامل، وبمشاركة مبدعي الكاريكاتير بأسيوط الفنان محمد المعيني، الفنان محمد جودة والفنان أحمد عبدالهادي، ومبدعي نادى الكاريكاتير الجدد المشاركين بالبرنامج.بدأت الفعاليات للبرنامج بكلمة مدير عام الثقافة بأسيوط والذي رحب بالحضور، وأكد أن الإبداع الفني لا حدود له وأن فن الكاريكاتير هو توثيق للواقع في صورة مضحكة، وأن الثقافة تحتضن المواهب الشابة المتميزة في كافة الفنون.كما قدم الفنان تامر يوسف منتدى ثقافي حول "تعريف فن الكاريكاتير وأساسياته"، تحدث عن أهم الشخصيات المؤثرة في فن الكاريكاتير، وهم الفنان مصطفى حسين محمد عمر، فرج حسن، حسن حكيم، وأضاف أن تكوينات الشارع المصري والتي الشخصيات الواقعية التي يقدمها الفنان التشكيلي لتجسيد الصورة الكاريكاتيرية، كما تناول الحديث عن أهم الشخصيات المؤثرة على المستوى العربي والعالمي في فن الكاريكاتير، ومنهم عبد الهادي الشماع وعبدالغني دقدوق، كما قدم ورشة فنية لتنفيذ أولى خطوات فن الكاريكاتير ورسم بورتريه فكاهي وأوضح للأعضاء الجدد كيفية التعامل مع الإبداع في تنفيذ فكرة الرسم بطريقة الكاريكاتير.