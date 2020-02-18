الأنبا مقار يترأس القداس الإلهى بكندا

ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية، ومدينة العاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس في كندا صلاة القداس الإلهي، وذلك على مؤتمر العائلات في نياجرا اونتاريو كندا.يأتي ذلك على هامش زيارة الأنبا مقار إلى كندا، والتي بدأت الأسبوع الماضي لتفقد الشعب القبطي هناك.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 فبراير الجاري، لبدء صوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يوما، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.وفي الصوم الكبير يمتنع الأقباط، عن تناول اللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية.